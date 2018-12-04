В кефире Увельского молочного завода обнаружена кишечная палочка

В Увельском районе (Челябинская область) приостановлена деятельность молочного завода «Оптовые решения». Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в продукции кишечную палочку.

На предприятии по переработке молока, которое ведет свою деятельность в поселке Синий Бор Увельского района, специалисты Роспотребнадзора нашли десятки нарушений.

В частности, в кефире разной жирности был обнаружен колиформ – энтеробактерий из группы кишечной палочки.

Также в ходе проверки выяснилось, что предприятие не делает сезонную уборку своей территории, которая зарастает травами. Не оборудована должным образом площадка для ТБО, у контейнеров отсутствуют крышки, на момент проверки емкости для мусора были переполнены. Сами контейнеры не очищаются и не дезинфицируются.

«На территории нет ливневой канализации, дождевые, талые, сточные воды с дезинфицирующими средствами для мытья автоцистерн растекаются по углублениям, где застаиваются и издают зловоние. В цехах нет ровного полового покрытия, наливные полы имеют дефекты в виде расслоения, местами покрытие отсутствует вообще, имеются ямы, где застаиваются производственные стоки», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

На предприятии отсутствует маркировка производственного оборудования, танков, внутризаводского транспорта и внутрицеховой тары, нет нормативных документов на вырабатываемую продукцию: ГОСТов, технических условий, технологических инструкций. Пастеризация молока ведется на глазок, поскольку оказался неисправным термограф.

«С момента начала деятельности в июле 2018 года предприятие всего лишь один раз провело лабораторное исследование готовой продукции в аккредитованной лаборатории. Уже тогда в молоке были обнаружены полиформы, но мер по результатам исследований принято не было. Значительное число работников было допущено к работе без пройденного периодического медицинского осмотра и гигиенического обучения», - добавили в пресс-службе ведомства.

Материалы проверки были отправлены в Увельский районный суд, который приостановил деятельность предприятия на 80 дней. В течение этого срока все нарушения должны быть устранены.

Приставы Увельского отдела ознакомили руководство с постановлением о возбуждении исполнительного производства, предупредили об уголовной и административной ответственности за уклонение от исполнения решения суда и нарушение требований судебного пристава. На оборудование предприятия нанесены пломбы.