В Кизильском районе «девятка» сбила четырехлетнего мальчика

В селе Кизильское (Кизильский район, Челябинская область) водитель «девятки» сбил четырехлетнего мальчика. Он перебегал дорогу в неположенном месте. С травмами различной степени тяжести ребенок госпитализирован.

Дорожное происшествие вечером второго июля. Четырехлетний мальчик находился на улице один.

«41-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который в отсутствии родителей перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП четырехлетний мальчик, получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД просят родителей напомнить своим детям правила дорожного движения и не оставлять их на улице без присмотра. Дорожная статистика неутешительная. Только в июне в Челябинской области произошло 55 ДТП с участием детей. Это почти на шесть процентов больше, чем в прошлом году. В этих авариях травмы получили 65 несовершеннолетних. Также влетний период увеличилось число наездов на детей в дворовых территориях.

«Дети должны играть на детских площадках, при переходе дворового проезда необходимо убедиться в безопасности. Недопустимо нахождение малолетних детей без присмотра взрослых. Родители должны следить за передвижениями малыша, быть рядом с ним. Ребенок в силу возраста не осознает опасности дороги, двор воспринимает как территорию для игры, поэтому родители должны контролировать ребенка, объяснять правила поведения вблизи дороги», - добавили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Дорожные стражи порядка напоминают и водителям о том, что в дворовой зоне они должны ехать со скоростью не более 20 километров в час.

Фото: ГИБДД по Челябинской области