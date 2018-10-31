В колонии Копейска зависимых осужденных будут лечить

В исправительной колонии №11 Копейска (Челябинская область) появился первый в регионе реабилитационный отряд для осужденных, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Ольга Емельянова, программа реабилитации рассчитана на шесть месяцев. Первая группа осужденных экспериментального отряда состоит из 21 человека. Все они находятся здесь по собственному желанию. С каждым заключен контракт.

С группой ежедневно проводят занятия психологи, организуются лекции, индивидуальные и групповые тренинги, просмотры специально подобранных фильмов. В отряде размещаются информационные стенды и плакаты, в наглядной и доступной форме рассказывающие о вреде алкогольной и наркотической зависимости. Так, например, один из них приводит примеры того, что полезного и хорошего можно купить своему ребенку на стоимость одного литра водки.

«В работе мы используем различные методики, одна из них - это метафорические ассоциативные карты, которые помогают зависимым людям понять причины существующей проблемы, - рассказывает начальник психологической лаборатории старший лейтенант внутренней службы Сергей Заровняев. – Практически 95 процентов тех, кто имеет зависимость, видят ее причины вовне, но не винят в этом себя. Задача психолога - объяснить, что за все в своей жизни человек несет ответственность сам, поэтому в процессе коррекции поведения осужденные учатся строить планы на будущее».

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области