В колонию Копейска пытались пронести смарт-часы с функцией сотового телефона

В исправительную колонию №6 ГУФСИН России по Челябинской области пытались пронести смарт-часы с функцией сотового телефона.

28 апреля к одному из осужденных, отбывающих наказание в ИК-6 ГУФСИН области, на краткосрочное свидание прибыл родственник. На контрольно-пропускном пункте мужчина был предупрежден о запрещенных к проносу на территорию режимного учреждения предметах, таких как: средства связи, спиртосодержащие жидкости, дрожжи и деньги.

«Во время досмотра у 41-летнего посетителя сотрудником отдела безопасности ИК-6 были обнаружены смарт-часы с функцией сотового телефона. Умное устройство позволяет совершать звонки и выходить в сеть Интернет автономно от других мобильных средств связи. В результате свидание не состоялось. Часы были изъяты. В отношении правонарушителя составлен административный протокол», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Как отмечают в ГУФСИН области, средства связи в учреждения системы исполнения наказаний пытаются передать регулярно, различными ухищренными способами. В администрации ИК-6 добавили, что такое современное техническое устройство как смарт-часы с функцией сотового телефона в копейское исправительное учреждение пытались пронести впервые.

Фото: Инна Шемаева