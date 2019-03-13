В Копейске будут судить убийцу и грабителя, которому помогал следователь полиции Челябинска

В Копейске стартует судебный процесс над убийцами и грабителями, которым помогал совершать преступления следователь отдела по расследованию преступлений отдела полиции «Калининский». Первое уголовное дело уже направлено в суд.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража», «Разбой», «Мошенничество», «Похищение человека», «Убийство» и «Причинение имущественного ущерба, путем обмана или злоупотребления доверием».

Преступления обвиняемый совершал в компании с четырьмя подельникам в разном составе преступной группы. Все происходило при участии следователя отдела по расследованию преступлений полиции «Калининский» города Челябинска Черепанова.

Первое преступление обвиняемым при пособничестве полицейского было совершено в 2017 году. Тогда он похитил из квартиры пенсионерки имущества на общую сумму в 359 тысяч рублей. Потом аппетиты преступника стали расти.

Следующий эпизод, который фигурирует в уголовном деле датирован февралем 2018 года. Обвиняемый с двумя сообщниками на территории СПК Гаражи «Коралл» в Челябинске напали напал на автомобилиста, похитили у него деньги и имущество на сумму 318 тысяч рублей, также угнали его автомобиль «КИА Куорис».

Спустя несколько дней обвиняемый по участии следователя полиции Челябинска под предлогом выполнения ремонтных работ в квартире в Миассе похитили 56 тысяч рублей.

Преступление, после которого криминальная группа была задержана произошло 21 марта 2018 года.

«Соучастники, располагая информацией о наличии у потерпевшего значительных денежных средств, под надуманным предлогом о возбуждении уголовного дела пригласили его в автомобиль следователя и перевезли его на безлюдный участок местности в Копейске. После чего напали на мужчину, задушили буксировочным тросом и похитили автомобиль «Mersedes-Benz GL350», причинив ущерб свыше 2,6 миллиона рублей», сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

Тело погибшего убийцы спрятали, а обвиняемый позвонил матери погибшего и потребовал деньги за то, что они сообщает, где оно находится.

В ходе проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления удалось установить и преступников удалось задержать. Следователь полиции Челябинска был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный начальник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Дело в отношении первого участника преступной группы передано в суд Копейска. В отношении четырех его подельников уголовное дело расследуется СУ СК РФ по Челябинской области.