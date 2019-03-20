В Копейске ликвидирован наркопритон

Жительница Копейска (Челябинская область) за бутылку водки пускала к себе в квартиру наркоманов. «Нехорошую» хату полицейским «сдали» соседи.

Участковому уполномоченному Копейска поступила жалоба от местных жителей, что их соседка организовала в своей квартире по улице Севастопольской наркопритон.

«За спиртное женщина предоставляла свое жилье наркозависимым лицам для потребления наркотических средств. Сотрудники полиции несколько раз фиксировали факт нахождения в квартире граждан в состоянии наркотического опьянения. Составлено семь административных протоколов», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Полицейскими из квартиры были изъяты предметы и приспособления со следами наркотических средств.

В отношении собственницы квартиры возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сейчас в Челябинске, как и в других городах страны стартовала традиционная общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель - привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи в лечении и реабилитации наркоманов.

Жители Челябинска могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, позвонив по телефонам дежурной части: 265-02-00, 266-14-14 или 02, а также обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции. Заявления принимаются круглосуточно.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 22 марта.