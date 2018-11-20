В Копейске под колесами иномарки погиб велосипедист

В Копейске (Челябинская область) водитель иномарки сбил 15-летнего велосипедиста. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб подросток.

ДТП со смертельным исходом произошло 19 ноября на автодороге Копейск‑Потанино.

«Водитель автомобиля «Тойота», по предварительным данным, во время маневра совершил наезд на велосипедиста, который двигался по левому краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП ехавший на велосипеде 15-летний юноша от полученных травм скончался в медицинском учреждении города Копейска», - сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Установлено, что водитель иномарки за последние два года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

Сотрудниками ОМВД России по городу Копейску проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.