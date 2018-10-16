В Копейске расстреляли машину ночных меломанов

В Копейске (Челябинская область) расстреляли машину ночных меломанов. Тех, у кого сдали нервы от громкой музыки, сейчас ищет полиция.

Сегодня ночью, 16 октября, в Копейске одним экипажем меломанов стало меньше. Инцидент произошел во дворе дома по улице Темкина, 22. Молодые люди сидели в машине и громко слушали музыку. Как пишут очевидцы в социальных сетях, такое происходит практически каждую ночью. Этой нервы у одного из жильцов дома не выдержали.

«Вышел неизвестный и начал стрелять по машине, парни начали отъезжать и зацепили две машины. Неизвестный начал бить стекла прикладом автомата или ружья, а девушка, которая была рядом, снимала все на камеру телефона и ухмылялась. Жители дома Темника 22, если вы что-то слушали или видели убедительная просьба не молчите», - написала одна из жительниц дома.

На место происшествия была вызвана полиция. Возле машины меломанов были обнаружены четыре гильзы.

«Данный факт в полиции зарегистрирован. На место выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к данному инциденту», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского главка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото из соцсетей