В Копейске в "Лексусе" заживо сгорели три человека

В Копейске (Челябинская область) после ДТП загорелся "Лексус". Водитель и пассажиры не смогли выбраться из горящей иномарки

Трагедия произошла сегодня, восьмого мая, на 35 километре автодороги "Восточный обход города Челябинска" на территории Копейского городского округа.

«По предварительной информации, водитель "Лексуса" при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с "Митсубиси Паджеро", после чего произошло возгорание "Лексуса"», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки скончались на месте происшествия. В автомобиле "Митсубиси" погиб пассажир, водитель госпитализирован.

В настоящие время сотрудники ГИБДД на месте ДТП проводят регулировочно-распорядительные действия.

По факту происшествия следственные органы начали проверку.