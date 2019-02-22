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Автор:
Евгения Александрова
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В Копейске водитель сбил на переходе восьмилетнего ребенка

В Копейске (Челябинская область) сегодня, 22 февраля, водитель сбил ребенка 2010 года рождения. Маленький пешеход остался жив. С места происшествия его госпитализировали в лечебное учреждение.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в 11 часов 30 минут у дома №20 по улице Мира. Ребенка сбил автомобиль ВАЗ-21054 - в тот момент, когда он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

На помощь пострадавшему бросились взрослые копейчане. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
 

Видео взято из группы Копейск [В]Теме

Автор:
Евгения Александрова
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Теги: 
ДТП
ГИБДД
Копейск