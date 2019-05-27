В Копейске водолазы подняли из воды тело 13-летнего школьника

В Копейске (Челябинская область) сегодня, 27-го мая, водолазы достали из карьера заброшенной шахты тело 13-летнего мальчика, который утонул, спасая друзей, провалившихся в воду вместе с грунтом.

Тело ребенка было найдено в 12 часов 55 минут, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте председатель совета родительской общественности Копейска Андрей Горланцев.

Поиски тела ребенка, совершившего героический поступок, стоивший ему жизни, велись с 24-го мая.

«Очень горько и печально. Детская смерть - урок взрослым. Поделитесь с другими, пусть помнят. Родным и близким, соболезнования. Две младшие сестренки навсегда остались без старшего брата. Спасибо всем, кто помогал, поддерживал, искренне переживал», - написал Андрей Горланцев.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла 24-го мая в поселке Бажова. Дима Н. находился на берегу карьера в компании подростков в возрасте от десяти до 14-ти лет, приехавших сюда на велосипедах. Играя на краю водоема, двое десятилетних мальчиков упали в воду. Подросток бросился им на помощь вместе с другими мальчишками. Спасая товарищей (с ними все благополучно), сам из воды выбраться не сумел.

Работы по поиску тела мальчика проходили в тяжелых условиях. Глубина исследуемого объекта достигала 32-х метров (это высота десятиэтажки).

Специалисты работали в условиях практически нулевой видимости, большого перепада температур и неоднородного рельефа дна. При этом существовала реальная угроза дальнейшего обрушения породы (карьер представляет собой многоуровневую выработку). Любое неверное решение могло привести к самым негативным последствиям для спускающегося на большие глубины водолаза.

«Всех спасли. У Димы не осталось сил выплыть самому. Хороший, отзывчивый, активный мальчишка. Как и я, в школьные годы мечтал поступить в летное училище. Вся жизнь была впереди. Оборвался берег. Оборвалась жизнь», - написал Андрей Горланцев днем ранее, на третьи сутки поисков.

Фото со страницы Андрея Горланцева ВКонтакте