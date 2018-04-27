В Копейске задержана покупательница животных на Avito

В Копейске (Челябинская область) полицейские задержали мошенницу, притворявшуюся покупательницей животных. Своих будущих жертв, продавцов четвероногих, она находила на Avito.

Обещания обязательно приобрести живой товар 22-летняя девушка подкрепляла переводами «денежных задатков» на банковские карты потерпевших. Для того чтобы получить предоплату от покупательницы владельцы животных по ее указаниям шли к банкоматам и проводили под диктовку ряд манипуляций с картами. В это время мошенница подключалась к мобильным банкам своих жертв и перечисляла денежные средства на собственный счет, после чего переставала выходить на связь.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемой к четырем эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следственное отделение ОМВД России по городу Копейску возбудило уголовные дела по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.

В региональном полицейском Главке напоминают правила безопасности:

- не следовать инструкциям мошенника при использовании банкомата, не вводить передаваемые мошенником по телефону данные;

- не зачитывать или не пересылать секретный код из смс;

- не сообщать личную информацию и коды карт при звонке из так называемой «службы банка».

«Для зачисления денег на карту требуется только фамилия, имя, отчество и номер карты получателя. Если у вас просят любые дополнительные данные и личную информацию – вы столкнулись с мошенником», - заверяют полицейские.