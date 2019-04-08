В копейскую колонию пришла посылка с крупной партией гашиша

В исправительную колонию №6 Копейска (Челябинская область) пришла посылка с двойным дном, в которой под разрешенными продуктами была сокрыта крупная партия гашиша – более 90 граммов растительного наркотика.

Гашиш массой 92,3 грамма на территорию жилой зоны режимного учреждения не попал, как на то рассчитывали люди, собиравшие посылку, - благодаря зоркости сотрудников ИК-6. Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального ГУФСИН, наркотик находился в обертках от шоколадных плиток в большом пакете со сладостями. Если бы не тщательное изучение содержимого посылки сотрудниками колонии, необычный шоколад мог дойти до адресатов.

Однако благодаря бдительности работников ИК-6 посылка с наркотическим «приветом» с воли, на имя одного из осужденных исправительной колонии, не ушла дальше комнаты приема передач. Интересно, что доставку посылки на имя лругого заключенного организовали двое осужденных, которые уже отбывают наказание за наркотики.

В настоящее время в следственном управлении СКР по Челябинской области решается вопрос о возбуждении в отношении дуэта уголовного дела по статье 228 УК РФ. Обоим грозит от пяти до 12-ти лишения свободы плюсом к имеющимся сроком.

В ГУФСИН региона отмечают, что личный состав исправительных учреждений Челябинской области проводит активную работу по предотвращению поступления на режимные территории наркотиков и психотропных веществ. В 2018 году при доставке в учреждения уголовно-исполнительной системы Южного Урала было изъято около 650-ти граммов наркотических средств (а тут только в одной посылке было спрятано более 90 граммов, что является крупным размером).

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН России по Челябинской области