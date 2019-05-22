В Коркино будут судить врача, по вине которого умерла пациентка

В суд передано уголовное дело в отношении терапевта из поселка Роза (Челябинская область), который назначил пациентке с бронхиальной астмой препараты, от которых она скончалась в реанимации.

Прокуратура Коркино утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

«По версии следствия обвиняемая в марте 2018 года, являясь врачом-терапевтом МУЗ «Городская больница пос. Роза» достоверно зная, что пациентка страдает бронхиальной астмой средней степени тяжести, обладая необходимым специальным медицинским образованием, игнорируя требования безопасности, назначила ей лечение в виде одновременного приема двух лекарственных препаратов, которые согласно инструкции по применению прямо противопоказаны в любой дозировке при любой форме бронхиальной астмы в силу опасности спазма бронхов различной степени тяжести, в том числе тяжелой с летальным исходом», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Пациентка по назначению врача-терапевта приняла указанные лекарства, после чего бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в реанимацию, где скончалась несмотря на проведение необходимых мероприятий. Согласно заключению комиссии судебных экспертов, смерть пациентки наступила в результате нарушения функции сердечно-сосудистой системы, вызванной одновременным приемом двух назначенных препаратов.

Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд.