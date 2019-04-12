В Коркино двухлетний малыш «сдал» папу-алиментщика судебным приставам

Неделей административного ареста закончилась для должника из Коркино (Челябинская область) игра в прятки. 35-летнего мужчину, втиснувшегося в узкое пространство между кроватью и стеной спальни, выдал его двухлетний сын.

35-летний местный житель является должником по содержанию троих детей, но обязанности свои не исполняет. Его не раз привлекали к административной ответственности, становился он и фигурантом уголовного дела. Наказывали мужчину и за уклонение от обязательных работ, но алименты он все равно не платил.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, в апреле 2019 года судебные приставы проводили рейд с коммунальщиками в районе проживания должника и решили навестить своего подопечного алиментщика. На звонок в дверь выглянула новая супруга должника.

Пристав зашел в квартиру, осмотрел ее в целях определения имущественного положения должника, побеседовал с женщиной. Все это время рядом находился двухлетний малыш – сын супружеской четы. Мальчик что-то лепетал, слушая взрослых, а затем стал настойчиво тянуть пристава за руку. Тот, думая, что малыш хочет показать ему свои игрушки, пошел за ребенком, но тот, войдя в спальню, стал показывать пальчиком куда-то в промежуток между стеной и кроватью. Пристав заглянул в этот промежуток шириной не более 30-40 сантиметров и увидел согбенную спину своего подопечного. Тому ничего не оставалось делать, как смущенно выбраться из убежища и предстать перед гостем. Он был доставлен в суд, но вернуться домой ему в этот день не пришлось: суд отправил его под арест на семь суток.