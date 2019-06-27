В Коркинском районе бешеная домашняя собака покусала человека

В Коркинском муниципальном районе (Челябинская область) на этой неделе подтвердились два случая бешенства среди животных.

Первый случай произошел в июне в поселке Первомайский. Туда пришла лиса, оказавшаяся зараженной. Результаты испытаний в челябинской межобластной ветеринарной лаборатории были готовы в понедельник, 24-го июня. Они подтвердили бешенство.

Вчера, 26-го июня, эта же лаборатория подтвердила второй случай заболевания бешенством домашней собаки, которая покусала человека.

Как сообщает ОГУ «Коркинская ветстанция», в настоящее время о зарегистрированных случаях особо опасного заболевания известили все соответствующие службы города, городские и районные власти, губернатора Челябинской области.

«В ближайшие сутки будут приняты все необходимые меры к установлению границ неблагополучной территории и ликвидации данной ситуации», - отмечают в ветстанции.

Ветеринары обращаются ко всем жителям Коркинского района с просьбой не допускать контактов домашних питомцев с дикими и не привитыми от бешенства животными.

Всем коркинцам, чьи домашние любимцы не привиты от бешенства, необходимо обратиться в городскую ветстанцию за бесплатной вакцинацией.

На прошлой неделе на территории Челябинской области было зарегистрировано два случая бешенства животных: в поселке Аргази Аргаяшского района от бешенства пала лиса, в селе Половинка Увельского района - теленок.

По данным управления регионального Россельхознадзора, всего с начала 2019-го года на Южном Урале было выявлено 23 случая бешенства животных в 20-ти неблагополучных пунктах (за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано на шесть случаев меньше – 17).

На этой неделе подготовлены проекты распоряжений правительства Челябинской области «Об установлении ограничительных мероприятий (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта Челябинской области» в поселке Аргази Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района и в селе Половинка Половинского сельского поселения Увельского муниципального района.

Одновременно были отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в Чебаркуле (там от бешенства погибли две кошки и собака); в селе Травники (енотовидная собака) и в деревне Шахматово (собака) Чебаркульского района.