В Красноармейском районе будут судить водителя, напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД

В суд передано уголовное дело в отношении водителя из Нового Уренгоя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Прокуратура требует, чтобы его направили на лечение к психиатру.

Прокуратурой Красноармейского района направлено в суд уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера, в отношении 43-летнего жителя Нового Уренгоя. Его обвиняют по статье «Покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Установлено, что в ноябре 2018 года мужчина, следуя из Нового Уренгоя Феодосию на своем автомобиле, был остановлен сотрудниками ГИБДД в связи с подозрением на состояние опьянения, поскольку он бесцельно передвигался по селу Миасское. Инспектором ДПС мужчине было высказано требование предъявить документы и проследовать в патрульный автомобиль в связи с имеющимся запахом алкоголя.

В салоне патрульного автомобиля мужчина вытащил из рукава перочинный нож, которым попытался нанести удар инспектору.

«Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, в период, относящийся к инкриминируемому деянию, на фоне переутомления, приема тонизирующих средств и алкоголя, после перенесенного ночью гипертонического криза, у мужчины развилось временное психическое расстройство, которое лишало в момент совершения инкриминируемого ему деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красноармейский районный суд Челябинской области.