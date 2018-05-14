В Красноармейском районе едва не сгорело целое село

В Челябинской области едва не сгорело село Феклино. Возгорание в населенном пункте предотвратили сотрудники Красноармейского лесничества, руководитель которого Гафур Галимов рассказал, что природный пожар «пришел» в район днем с сопредельной территории.

«Дул сильный шквалистый ветер, поэтому огонь распространялся очень быстро на десятки километров, - рассказал Гафур Галимов. - Работники Красноармейского лесничества опахали Феклино по периметру и отожгли огонь. В этих работах было задействовано десять человек и пять единиц техники».

По словам руководителя лесничества, вечером лесникам помогали и местные жители, которые сначала недооценили скорость распространения огня. Поздним вечером пожар был ликвидирован.

«Нашей основной задачей было – не допустить перехода огня в населенный пункт», – подчеркнул Гафур Галимов.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении лесами региона, в пятницу, 11 мая, в Красноармейском районе была аналогичная ситуация: тогда природный пожар угрожал деревне Шабалтак. В тушении природного пожара работникам Красноармейского лесничества помогали представители ГУ МЧС России по Челябинской области.

В начале мая от огня спасали четыре населенных пункта Октябрьского района. В тушении пожаров принимали участие специалисты ГУ МЧС и Октябрьского лесничества.