В Красноармейском районе на ночной трассе погиб мотоциклист
В Красноармейском районе (Челябинская область) сегодня, 24-го мая, ночью 33-летний мотоциклист насмерть разбился при столкновении с грузовым автомобилем МАЗ-437041 под управлением 32-летнего водителя.
Смертельное ДТП произошло в 01.45 на восьмом километре трассы Миасское-Шадринск, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции.
Водитель мотоцикла ИМЗ-8.103 выехал на встречку, где «встретился» с грузовым транспортом. От полученных травм житель села Усольцево Красноармейского района скончался на месте.
В ходе расследования происшествия было установлено, что водитель мотоцикла не имел права на управление. В июле 2017-го года он привлекался к административной ответственности за пьяную езду на мотоцикле.
Фото региональной Госавтоинспекции