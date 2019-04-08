В Красноармейском районе очередная глава попалась на махинациях с землей

В Красноармейском районе (Челябинская область) глава еще одного сельского поселения попалась на махинациях с землей. Виновной в получении взяток, превышении должностных полномочий и растрате признана экс-глава Баландинского сельского поселения Вера Галицкова. Суда приговорил ее к семи годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере двух миллионов рублей.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, следствием и судом было установлено, что в 2016 году Галицкова получила от местных жителей взятки на общую сумму 220 тысяч рублей за незаконное предоставление двух земельных участков на территории Баландинского сельского поселения.

Также, превышая должностные полномочия, экс-чиновница незаконно предоставила гражданам четыре земельных участка стоимостью более 400 тысяч рублей и покушалась на получение взятки в размере 500 тысяч рублей за выделение трех земельных участков. Кроме того, Вера Галицкова присвоила имущество сельского поселения на сумму более 40 тысяч рублей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в начале апреля этого года обвинение по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки» было предъявлено главе другого сельского поселения Красноармейского муниципального района, Луговского, Богдану Возняку.

По данным следствия, в 2011-2016-м годах обвиняемый, зная об отсутствии у местных жителей прав пользования земельными участками, выдал им фиктивные выписки из похозяйственной книги. «Благодаря» этим выпискам, права пользования землей в поселке Песчаный и деревне Камышинка Красноармейского района у селян появились.

В дальнейшем граждане, не имевшие прав на получение земли, зарегистрировали права собственности на 21 земельный участок. За эти незаконные действия обвиняемый получил взятки в сумме более 200 тысяч рублей. Ущерб бюджету превысил полтора миллиона рублей.

На прошлой неделе в СУ СКР Челябинской области сообщили также, что завершено расследование уголовного дела в отношении преемницы Возняка Татьяны Куликовой, которая сменила его на должности главы Луговского сельского поселения и также попалась на получении взятки. Кроме того, экс-чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По данным следствия, в 2016-2018 годах обвиняемая, превышая должностные полномочия, зная об отсутствии у граждан прав пользования земельными участками, выдала фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования. За это Татьяна Куликова, по версии следствия, получила от них взятки в сумме более 200 тысяч рублей. В дальнейшем граждане, не имевшие прав на получение земельных участков, зарегистрировали права собственности на них. Своими преступными действиями обвиняемая причинила ущерб местному бюджету в сумме более 1,2 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение по данным уголовным делам осуществляли сотрудники ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.