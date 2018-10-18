В Кусе четверо детей едва не замерзли на городском пруду

В Кусе (Челябинская область) в среду, 17 октября, едва не замерзли в городском пруду четверо детей: три мальчика 2007 и 2009 годов рождения и 11-летняя девочка.

Ребят, находившихся в холодной грязной жиже в 25-ти метрах от берега (как оказалось, продолжительное время), заметила проходившая мимо женщина. Она сразу набрала «101».

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в первом отряде ФПС по Челябинской области, к месту вызова прибыл третий дежурный караул 44-й пожарно-спасательной части, который эвакуировал детей на берег. Там пострадавших уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

Дети сильно замерзли и были очень напуганы. Их доставили в детское отделение кусинской центральной районной больницы, где осмотрели, отмыли и отогрели. А полицейские в это время отыскали родителей и вернули им детей.

Фото из группы «1 ОФПС по Челябинской области» ВКонтакте