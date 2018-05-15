В Кусинском районе от огня серьезно пострадало православное кладбище

В Кусинском районе (Челябинская область) от огня серьезно пострадало Злоказовское православное кладбище. Огромная площадь в 15 гектаров выгорела на Лысой горе, что возле Никольского пруда. При этом огонь добрался до некоторых могил, основательно повредив захоронения.

Всего в районе с конца прошлой недели, 11-го мая, произошло восемь возгораний сухой травы, рассказала инструктор пожарной профилактики Кусинского городского поселения Вера Сергеева.

По ее словам, около деревни Петрушкино выгорело около 10,7 гектара леса. Сухая трава на площади 300 квадратных метров горела между селом Медведевка и Уртюшка. В селе Злоказово по улице Школьной горение сухой травы угрожало жилым постройкам.

В самой Кусе возгорания сухой травы произошли на улицах Дружбы, Железнодорожной, Герцена и Уткина. Общая площадь горения около 680 квадратных метров.

Пожарные бьют тревогу: в этом году очень поздняя весна, и сухая трава горит, как порох. Огонь по ней с огромной скоростью распространяется на большие площади. Ситуацию усугубляет сильный ветер.

Напомним, противопожарный режим в Челябинской области установлен с 15-го апреля распоряжением губернатора. Многие территории региона объяты огнем. Ситуация складывается очень серьезная.

Фото с сайта zhiznrajona.ru