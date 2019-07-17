Присылайте свои новости

В Кусинском районе после удара током пятилетней девочки возбуждено уголовное дело
Происшествия
Сегодня, 12:59
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения травмы пятилетней летней девочкой в результате удара электрическим током в трансформаторной будке. Следователи ищут виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасное функционирование электрической подстанции.

ЧП произошло в поселке Магнитка Кусинского района первого июля. Вечером пятилетняя девочка с подругой играла на улице. Рядом находилась трансформаторная будка. Она была закрыта на замок, но было открыто отверстие для инструментов. Именно через него ребенок забрался внутрь и схватился за провод, который оказался оголенным.  Девочка получила удар током в шесть тысяч вольт.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по результатам проведенной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасное функционирование электрической подстанции.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «МРКС Урала», в энергокомпании также создана комиссия по расследованию данного инцидента.

«Предварительные результаты расследования и осмотра позволяют предположить, что был факт внешнего вмешательства в работу трансформаторной подстанции неустановленными сторонними лицами. Это косвенно подтверждают показания свидетелей. Также стоит отметить, что в пятницу, 28 июня, трансформаторная подстанция  находилась в нормативном эксплуатационном состоянии. Именно в этот день специалистами энергокомпании проводился плановый осмотр этого энергообъекта с фотофиксацией его состояния», - рассказала главный специалист группы по связям с общественностью «Россети Урал» - «Челябэнерго» Марина Чернова.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления. Кроме того, в органы социальной защиты и здравоохранения, в связи с тем, что ребенок воспитывается в неблагополучной семье, направлено обращение о принятии мер по социальной поддержке и оказании необходимой медицинской помощи.

Инна Шемаева

Автор: 
Инна Шемаева
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