В Кыштыме будут судить узбека, убившего 6-летнего мальчика

В Кыштыме (Челябинская область) будут судить узбека, убившего 6-летнего мальчика. Он облил его бензином и поджёг.

Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина республики Узбекистан Бахрома Дадаханова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство» и «Покушение на убийство».

«По версии следствия, в марте 2017 года в частном доме в городе Кыштым у обвиняемого на бытовой почве произошел конфликт с сожительницей. В ходе конфликта обвиняемый облил себя, ребенка и женщину бензином и поджёг. После пожара в доме, обвиняемый, потерпевшая и ее 6-летний сын были доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени тяжести. От полученных ожогов ребенок скончался, мужчину и женщину врачи смогли спасти», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ОМВД «Кыштымский» об устранении причин, способствовавших совершению преступления, так как обвиняемый находился на территории Российской Федерации с просроченным разрешением.