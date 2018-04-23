В Кыштыме рядом с торговым центром обнаружены артиллерийские снаряды

В Кыштыме (Челябинская область) рядом с торговым центром «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта найдены артиллерийские снаряды. Их обнаружили строители при проведении земляных работ в одном из зданий по соседству.

Информация о пугающей находке поступила спасателям, которые, прибыв на место, обеспечивали оцепление зоны раскопок.

«Как выяснилось, строители нашли болванки из-под снаряда, не представляющие опасности», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

За последнюю неделю, с 16-го по 22-е апреля, спасатели региона совершили 38 выездов по вызовам и спасли 18 человек.