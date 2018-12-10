В Ленинском районе Челябинска люди более суток провели без электричества

В Ленинском районе Челябинска жители 15-ти многоквартирных и 60-ти частных домов - а это около полутора тысяч человек - более суток провели без тепла и света.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в субботу, восьмого декабря, около десяти утра. Восстановлено электроснабжение было в воскресенье, девятого декабря, в половину двенадцатого дня.

О субботней аварии сегодня, десятого декабря, на аппаратном совещании в городской администрации временно исполняющему полномочия главы Челябинска Владимиру Елистратову доложил глава Ленинского района Александр Орел.

Авария на сети (из строя вышел силовой кабель) привела к обесточиванию шести трансформаторных подстанций, находящихся на балансе ОАО «ЧЭК», сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска. Кабельные сети находятся на балансе АО «Урал-Ресурс» (Копейск). Сотрудники двух этих предприятий занимались ликвидацией аварии (были задействованы 12 человек, а также четыре единицы техники). Две подстанции они сумели запустить в работу в течение двух часов.

Как уточнили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска, отключение коснулось частных и многоквартирных домов по улицам Туркменская, Ульяновская, Пирогова, 5-я и 6-я Трубосварочные, Псковская. К счастью, социально значимые объекты и котельные под отключение не попали. Не повлияло ЧП и на работу общественного транспорта.