В лесах Челябинской области потушили 13 пожаров

В Челябинской области за минувшие сутки ликвидировали 13 пожаров на площади 65,4 гектара. Наибольшее число возгораний произошло в Шершневском лесничестве – шесть пожаров разгорелись на площади 28,3 гектара.

Четыре пожара потушили в Красноармейском (25,8 гектара), два – в Увельском (10,3 гектара) и один – в Кунашакском (один гектар). С огнем боролись сто человек с помощью сорока единиц техники, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении лесами Челябинской области.

С начала пожароопасного сезона на территории зеленого фонда региона ликвидирован 41 пожар на площади 288,6 гектара. Возгорания произошли на территориях Аргаяшского (1), Каслинского (1), Красноармейского (8), Кунашакского (6), Миасского (1), Октябрьского (2), Саткинского (1), Увельского (5), Чебаркульского (1) и Шершневского (15) лесничеств.

Всего в тушении лесных пожаров были задействованы 370 человек и 134 единицы техники.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.