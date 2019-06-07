В лесах Челябинской области в выходные могут разгореться сильные пожары

В лесах Челябинской области в выходные дни, восьмого и девятого июня, ожидается высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщает федеральная авиалесоохрана.

По прогнозным данным, в предстоящие субботу и воскресенье, в 72-х регионах России по условиям погоды ожидаются средний (желтый), высокий (оранжевый) классы пожарной опасности в лесах - по условиям погоды. В ряде регионов страны класс пожарной опасности может стать чрезвычайным (красным). При таких классах возгорания в лесах могут возникать даже от незначительных источников огня.

Федеральная авиалесоохрана напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности на природных территориях. В случаях обнаружения лесного пожара необходимо оперативного позвонить на прямую линию лесной охраны: 8- 800-100-94-00 (звонок бесплатный). Для быстрой связи можно скачать мобильное приложение «Берегите лес».