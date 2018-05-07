В лесах Челябинской области за сутки ликвидировано три крупных пожара

В лесах Челябинской области за минувшие сутки ликвидировано 33 пожара на площади 509,4 гектара, в том числе три крупных: один - в Верхнеуральском лесничестве (площадью 150 гектаров) и два - в Шершневском (площадью 44,7 и 51,6 гектара).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении лесами региона, десять возгораний за прошедшие сутки случилось в Шершневском лесничестве (на площади 158,4 гектара), восемь – в Кунашакском (79 гектаров).

По три пожара произошло в Аргаяшском и Увельском лесничествах, по два – в Карталинском, Каслинском и Миасском, по одному – в Верхнеуральском (150 гектаров), Красноармейском и Октябрьском.

В тушении огня были задействованы 321 человек и 131 единица техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в Челябинской области на утро седьмого мая на территории зеленого фонда ликвидированы 132 пожара на площади две тысячи 797 гектаров. Возгорания произошли на территориях Аргаяшского (восемь), Брединского (три), Верхнеуральского (пять), Карталинского (два), Каслинского (восемь), Красноармейского (15), Кунашакского (20), Кыштымского (один), Миасского (четыре), Октябрьского (девять), Саткинского (один), Увельского (13), Чебаркульского (шесть) и Шершневского (37) лесничеств.

В общей сложности с огненной стихией в лесах области боролись тысяча 273 человека и 480 единиц техники.

Как отмечают в главном управлении лесами Челябинской области, с 28 апреля в регионе решением губернатора Бориса Дубровского введен особый противопожарный режим, в Октябрьском районе с 29 апреля объявлен режим повышенной готовности, в Красноармейском с пятого мая – режим чрезвычайной ситуации.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.