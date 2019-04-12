В Локомотивном семилетний мальчик упал с заброшенного здания

Следственный комитет по Челябинской области начал проверку ЧП, которое произошло с ребенком в поселке Локомотивный. После падания с заброшенного здания у мальчика серьезные травмы.

ЧП произошло 11 апреля 2019 года. С заброшенного здания госпиталя на территории бывшей воинской части в поселке Локомотивный Карталинского района получил тяжелые травмы 7-летний мальчик. По предварительной информации, ребенок находился на территории со сверстниками. После падения со здания он доставлен в лечебное учреждение с переломами ног и разрывом печени.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, которая взята на контроль руководителем следственного управления. В настоящее время устанавливаются произошедшего, в том числе должностные лица, в чьи обязанности входит организация режима охраны объекта», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка их действиям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.