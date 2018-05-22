В Магнитогорске адвокат из Башкирии сломал ребра соседу

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить адвоката из Башкирии, сломавшему ребра соседу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката одной из коллегий Башкортостана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Преступление было совершено 2 января 2018 года. Действующий адвокат, который работает в Башкирии, а живет в Магнитогорске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с соседом и избил. У мужчины диагностировали перелом ребер, осложнившийся развитием левостороннего пневмоторакса.

«Правобережным районным судом Магнитогорска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат противодействовал расследованию преступления. Своей вины он не признавал. Утверждал, что сосед сам упал. На решение суда повлияло то, что обвиняемый на момент совершения находился в статусе действующего адвоката», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска.

Адвокату грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.