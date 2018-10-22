В Магнитогорске автоледи пробили голову, когда она усаживала ребенка в автокресло

В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестные пробили голову автоледи, когда та усаживала ребенка в автокресло. У женщины грабители забрали сотовый телефон и деньги

ЧП произошло еще 20 октября. Друг семьи сейчас ищет свидетелей этого инцидента. Даниил Черепанов опубликовал в социальной сети соответствующий пост. Парень надеется, что откликнутся неравнодушные люди.

«В районе 10 часов вечера мать моего друга возвращалась из гостей. Они находись на улице Жукова, 7. Когда женщина стала усаживать ребенка в автомобиль в детское кресло, неизвестные пробили ей голову, забрали деньги и сотовый телефон»,- рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Даниил Черепанов.

Даниил также написал обращение к грабителям.

«Позвоните по этому номеру, если у вас есть хоть капля мужского достоинства: 8 – 982- 371-10 – 10», - написал в социальной сети Даниил.

Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского главка, сообщения от пострадавшей в правоохранительные органы не поступало.

«Заявления от женщины не было, но по сообщениям в социальных сетях правоохранительные органы начали проверку», - сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Григорий Макеев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.