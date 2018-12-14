В Магнитогорске будут судить живодера, выбросившего собаку с десятого этажа

В Магнитогорске (Челябинская область) в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, который на глазах жены и детей выбросил с десятого этажа собаку. Живодеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города, обвиняемого в жестоком обращении с животным, утвердила прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска.

Преступление было совершено 12 августа 2018 года. В момент совершения зверства во дворе находились маленькие дети.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной на десятом этаже многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса, в ходе конфликта с женой, действуя из хулиганских побуждений, выбросил в окно принадлежащую жене собаку породы русский кокер-спаниель. В результате падения собака погибла», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Этот случай - далеко не первый и не единственный в Челябинской области. Так, в апреле 2018 года также пьяный житель Магнитогорска выбросил своего пса с шестого этажа. Известно, что собаку зовут Фарт. Ему два года. После падения пес выжил и заполз под припаркованную во дворе машину. Хозяин собаки так и не вышел. Прохожие увезли собаку в клинику.

В сентябре этого года жительница Калининского района на глазах у десятилетнего сына сбросила с шестого этажа пятимесячного щенка. Малышка по кличке Айка выжила, но находилась в тяжелом состоянии, у нее были переломаны лапы. По словам соседки живодерки, оказавшейся свидетельницей случившегося, у собаки после падения была каша из костей.

В Чебаркуле безобидного домашнего пса по кличке Барон, оставленного хозяйкой в Верхних Карасях в результате переезда на новое место жительства, двое работников местного предприятия мучили при помощи гвоздодера, рукоятки от вил и плоскореза.

И такие случаи можно перечислять бесконечно.

В новой редакции, принятой в декабре 2017 года, «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье (часть первая статьи 245 УК РФ), наказывается штрафом в размере до 80-ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360-ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет». Тоже деяние, совершенное в присутствии малолетнего, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.