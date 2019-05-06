В Магнитогорске годовалый ребенок выпал из окна

В Магнитогорске (Челябинская область) годовалый ребенок, оставленный без внимания взрослых, залез на подоконник и выпал из окна третьего этажа.

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти годовалого мальчика.

«Пятого мая 2019 года в лечебном учреждении скончался годовалый мальчик, доставленный от одного из домов Ленинского района города Магнитогорска центра с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал из открытого окна, квартиры расположенной на 3 этаже жилого дома», - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В связи с наступлением теплого времени года резко возрастает количество фактов падения малолетних детей, оставшихся без внимания родителей, из окон жилых помещений с получением тяжелых травм, в том числе смертельных.

С период прошлого года следственными органами Следственного комитета Российской Федерации организовано четыре доследственных проверки по фактам падения малолетних детей в возрасте до шести лет из окон квартир многоэтажных домов.

«По результатам проведенных следователями процессуальных проверок установлено, что основными причинами произошедшего является оставление детей без присмотра родителями и родственниками в жилых помещениях, ослабление внимания к детям, когда те одни находятся в помещениях с открытыми окнами и окнами, защищенными москитными сетками. В большинстве случаев, факты падений детей из окон происходят в многодетных и малообеспеченных семьях, стоящих на учете в органах опеки», - добавил Владимир Шишков.

В целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности детей следственное управление предлагает руководителям органов местного самоуправления, опеки и попечительства провести дополнительные профилактические мероприятия, направленные на проверку условий проживания многодетных и малообеспеченных семей, обеспечение безопасности нахождения в указанных семьях детей.