Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 10:45
C
Комментировать

В Магнитогорске курящая женщина обгорела в постели

В Магнитогорске (Челябинская область) на курившей в постели пенсионерке загорелся халат. Женщина получила серьезные ожоги.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» во втором отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области, сначала загорелась постель, потом огонь перекинулся на домашнюю одежду 61-летней курильщицы. Пламя удалось потушить самостоятельно, без помощи пожарных.

Пострадавшая была госпитализирована в первую городскую больницу Магнитогорска с тепловыми ожогами второй-третьей степени лица, грудной клетки и плеч.

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
пожар
Борьба с курением