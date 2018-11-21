В Магнитогорске курящая женщина обгорела в постели
В Магнитогорске (Челябинская область) на курившей в постели пенсионерке загорелся халат. Женщина получила серьезные ожоги.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» во втором отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области, сначала загорелась постель, потом огонь перекинулся на домашнюю одежду 61-летней курильщицы. Пламя удалось потушить самостоятельно, без помощи пожарных.
Пострадавшая была госпитализирована в первую городскую больницу Магнитогорска с тепловыми ожогами второй-третьей степени лица, грудной клетки и плеч.