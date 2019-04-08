В Магнитогорске мама покурила в кровати - десятилетний сын попал в реанимацию

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) вчера, седьмого апреля, решила покурить в постели. В результате случился пожар, и ее десятилетний сын отравился продуктами горения - мальчика госпитализировали в реанимацию в состоянии средней тяжести. К счастью, сейчас ребенок уже чувствует себя хорошо.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ», во втором отряде ФПС России по Челябинской области, пожар в трехкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного дома на улице Чкалова, 19 произошел в семь вечера. Мать двоих детей курила в кровати – упавшая искра от сигареты «зажгла» постельное белье. Вместе с женщиной дома находились оба ее ребенка: десятилетний сын и пятилетняя дочка.

Мама с сыном попытались потушить пламя самостоятельно, но не справились с огнем и выбежали на улицу, сообщив о произошедшем в пожарную часть, которая находится всего нескольких метрах от дома погорельцев. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия, ликвидировав открытое горение (полыхала двуспальная кровать) в течение семи минут. Ожогов никто не получил, но ребенок надышался угарным газом. Спальня изрядно прокоптилась. Сумма материального ущерба, по предварительным данным, составила около 50-ти тысяч рублей.

В этот же день, седьмого апреля, в Магнитогорске на пожаре погиб 74-летний мужчина. ЧП произошло около одиннадцати утра в двухкомнатной квартире на улице Калинина, 17/1. В жилище пенсионера в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов загорелись вещи и мебель. Пожилой мужчина отравился продуктами горения и потерял сознание. Когда на место происшествия прибыли пожарные, он был уже мертв, тело успело обгореть.