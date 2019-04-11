В Магнитогорске мошенницы затеяли «денежную реформу»

88-летняя жительница Магнитогорска (Челябинская область) лишилась 220 тысяч рублей, поверив в начавшуюся «денежную реформу». Сотрудники полиции ищут других жертв мошенниц.

В дежурную часть отдела полиции Магнитогорска обратилась 88-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней в квартиру пришли две женщины и сообщили, что проводится денежная реформа и для нее, как пенсионера, обмен денежных средств предусмотрен по месту проживания. Ничего не подозревавшая жительница Магнитогорска отдала 220 тысяч рублей. Назад ей вернули, как оказалось позднее, билеты банка приколов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Приметы разыскиваемых: женщины на вид 35-40 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, у одной были собраны в пучок. Были одеты в черные демисезонные куртки.

«Сотрудники полиции обращаются к гражданам: проведите беседы со своими старшими по возрасту родственниками и знакомыми и поясните, что на территории России не проводится денежная реформа. Если обращаются незнакомые граждане с целью обмена денежных средств, нельзя им доверять и нужно сразу обращаться в полицию», - сообщили в региональном полицейском главке.

Если вы располагаете информацией о местонахождении данных женщин или других противоправных деяниях, совершенных ими, необходимо сообщить в дежурные части отделов полиции Управления МВД России по городу Магнитогорску по адресам:

УМВД России по городу Магнитогорску - г. Магнитогорск, ул. Строителей, д.11, телефон: 8 (3519) 23-58-02, отдел уголовного розыска – телефоны: 8 (3519) 29-99-63, 8-912-797-05-11;

Отдел полиции «Ленинский» УМВД России по городу Магнитогорску: пр.К.Маркса, 27, телефон дежурной части: 8 (3519) 23-58-85;

Отдел полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску: ул.Советская, 82, телефон дежурной части: 8 (3519) 20-02-85;

Отдел полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску: ул.Советская, 160/1, телефон дежурной части: 8 (3519) 34-17-72.

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