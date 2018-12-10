В Магнитогорске мужчина грозился взорвать новогоднюю елку

В Магнитогорске (Челябинская область) из-за звонка о заложенной в торговом центре бомбе массово эвакуировали посетителей. Взрывного устройства обнаружено не было. Лжеминер задержан.

ЧП произошло в эти выходные. Восьмого декабря около девяти часов вечера на пульт дежурного позвонил мужчина, который сообщил, что собирается взорвать новогоднюю елку в торговом центе «Семья». На место выехали полицейские, взрывотехники, кинологи с собаками. Территорию торгового комплекса оцепили, людей эвакуировали. Взрывного устройства обнаружено не было.

«В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий был установлен звонивший. Он задержан. Им оказался ранее судимый местный житель. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Задержанный оказался инвалидом второй группы. Ранее он отбывал сроки за угоны машин и грабежи.