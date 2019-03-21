В Магнитогорске на заводе взорвались газовые баллоны

ЧП на заводе металлоизделий в Магнитогорске (Челябинская область). Взорвались газовые баллоны. Два человека с ожогами госпитализированы.

Сегодня днем, 21 марта, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на Магнитогорском заводе металлоизделий. На место были незамедлительно направлены силы и средства муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), в том числе сотрудники 15-й пожарно-спасательной части.

«По предварительным данным из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении огневых работ на кровле завода произошла разгерметизация трех газовых баллонов с последующим хлопком газовоздушной смеси», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В результате ЧП получили травмы два человека. С ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы в лечебное учреждение. Погибших нет.