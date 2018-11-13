В Магнитогорске огромный алабай искусал подростка

В Магнитогорске (Челябинская область) огромный алабай искусал подростка. Полицейские начали проверку.

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе города. Информация о нападении появилась в социальных сетях. Огромный алабай выбил калитку и вырвался из двора частного дома. В это время на улице находилось двое подростков.

«Мой сын успел подтолкнуть соседского мальчишку, который побежал домой к родителям. Его отец вышел на улицу с монтировкой, но не успел даже замахнуться − собака сбила его лапой на землю и прокусила бедро»,- рассказывает мама пострадавшего мальчика.

На помощь пришел отец второго мальчика. Он сумел остановить пса выстрелами из травматики. Женщина отмечает, что собака выжила. А вот у школьника серьезные раны.

В полиции Магнитогорска данный инцидент был зарегистрирован.

«В настоящее время отделом участковых уполномоченных отдела полиции «Орджоникидзевский» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.