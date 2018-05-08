В Магнитогорске осуждена директор турфирмы

В Магнитогорске (Челябинская область) осуждена директор турфирмы «Дольче Вита», обманувшая более 100 клиентов. Сумму ущерба составила порядка 7 миллионов рублей.

Ленинским районным судом Магнитогорска оглашен приговор в отношении учредителя и директора ООО «Дольче Вита» Ирины Ибрагимовой, обвиняемой в хищение денежных средств клиентов.

«Имея умысел на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства перед клиентами – туристами, Ибрагимова заключала от имени директора договоры купли-продажи туристических путевок. Однако свои обязательства перед клиентами Ибрагимова исполняла ненадлежащим образом, оплату туров не производила. Полученные денежные средства, согласно заключенным договорам купли-продажи туристических путевок, обращала в свою пользу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Магнитогорска.

Доказано, что Ирина Ибрагимова совершила хищение денежных средств более 100 клиентов ООО «Дольче Вита», на общую сумму 7 028 858 рублей 12 копеек, причинив гражданам материальный ущерб в особо крупном размере.

Приговором Ленинского районного суда Магнитогорска Ирина Ибрагимова признана виновной в совершении преступлений. Ей назначено наказания в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения младшим ребенком осужденной 14 летнего возраста.