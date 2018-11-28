В Магнитогорске осужденный под носом у сокамерника «нагрел» его жену

В Челябинской области осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии Магнитогорска, обогатился на двадцать тысяч рублей, сыграв на чувствах супруги сокамерника. Хитрый заключенный пообещал женщине устроить ей долгое свидание с мужем за решеткой. За эту услугу он просил всего ничего – двадцать тысяч рублей. Деньги доверчивая жена осужденному перевела, и он их благополучно потратил.

За свой обман Иван Баринов в результате поплатился и сам. Его признали виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба по части второй статьи 159 УК РФ к одному году девяти месяцам лишения свободы. Этот срок присоединили к еще не отбытому Бариновым по предыдущему приговору. В результате получилось два года четыре месяца. Их осужденный 1984 года рождения «досидит» в исправительной колонии строгого режима.

Супруге сокамерника Баринов позвонил из-за решетки в августе прошлого года по сотовому телефону. Пообещав ей организовать длительное свидание с мужем, свое обещание он выполнять не собирался. Баринову хотелось денег – своих у него не было, никакого источника дохода он не имел.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, вместе с приговором Баринову суд вынес частное постановление начальнику исправительного учреждения, обязав его принять меры по устранению допущенных нарушений законодательства, ставших результатом халатного отношения сотрудников колонии к исполнению своих служебных обязанностей.