В Магнитогорске пожар в Сиреневом переулке

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, пятого октября, произошло короткое замыкание, которое привело к пожару в торговых павильонах Сиреневого переулка.

Сообщение на центральный пульт пожарной связи поступило около половины десятого утра. Оказалось, начала гореть одна из торговых точек в мясном отделе – сотрудники еще не пришли, а вот холодильное оборудование работало. Причина пожара, по предварительным данным, кроется в коротком замыкании.

В торговом комплексе находилось сразу семь павильонов, разделенных пластиковыми перегородками, - пламя очень быстро перекинулось на другие отделы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» во втором отряде ФПС по Челябинской области, в результате ЧП огонь повредил пять павильонов, уничтожил торговое и холодильное оборудование, а также внутренние перегородки.

В причинах произошедшего разбираются дознаватели, подсчитывается и сумма материального ущерба. Пострадавших на пожаре нет.