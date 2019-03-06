В Магнитогорске пьяный дебошир едва не сорвал перелет в столицу

Житель Ростовской области отличился на Южном Урале. Пьяного пассажира, который вел себя неприлично и грубо, не пустили в самолет в аэропорту Магнитогорска. В Шереметьево воздушное судно улетело без пьяного дебошира.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, инцидент произошел вчера, пятого марта. Сообщение о том, что на борт самолета требуется наряд полиции, поступило в дежурную часть линейного пункта полиции в магнитогорском аэропорту.

Сотрудники транспортной полиции, незамедлительно прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время посадки на самолет 31-летний гость из Ростовской области, будучи нетрезвым, нецензурно ругался, мешая своим конфликтным поведением нормальной работе экипажа.

Командир воздушного судна принял решение отказать скандалисту в перелете. Дебошира сняли с рейса и доставили в дежурную часть ЛПП в аэропорту Магнитогорска, где полицейские составили в отношении него протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ.

Когда нетрезвого пассажира доставили в дежурку в здании аэровокзала, он успел обругать нехорошими словами и сотрудников полиции. Теперь следователи Магнитогорского следственного отдела на транспорте рассматривают вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела по статье 319 УК РФ.