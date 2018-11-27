В Магнитогорске пьяный парень угнал иномарку и совершил на ней два ДТП

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) задержали 20-летнего парня, который угнал «Киа Рио», совершил два ДТП и скрылся с мест аварий. Выяснилось, злоумышленник управлял автомобилем в состоянии опьянения, не имея права управления транспортным средством.

В дежурную часть отдела по Магнитогорску поступило сообщение от 34-летнего местного жителя о том, что от одного из домов по улице Панькова была угнана его машина.

«При осуществлении надзора за дорожным движением, внимание сотрудников отдельного батальона ДПС ГИБДД привлек движущийся автомобиль, имеющий повреждения кузовной части. Ранее из дежурной части поступила ориентировка о том, что водитель автомобиля «Киа Рио» совершил два дорожно-транспортных происшествия и скрылся с места аварий», - сообщил специалист по связям со СМИ УМВД России по городу Магнитогорску Николай Жвыкин.

Полицейские бросились в погоню и остановили автомобиль. За рулем оказался пьяный и бесправный житель Магнитогорска, который и угнал иномарку. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

«В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - добавил Николай Жвыкин.

Кроме того, уже возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Парню грозит до пяти лет лишения свободы.