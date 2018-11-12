В Магнитогорске рабочего насмерть придавило листом фанеры
В Магнитогорске (Челябинская область) рабочего насмерть придавило листом фанеры. Следственный комитет начал проверку.
ЧП произошло на территории строящегося объекта по улице 50 лет Магнитки. На голову 40-летнему рабочему с большой высоты упал лист фанеры. Травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение режима безопасности на возводимом объекте», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.