В Магнитогорске щенков выбросили на улицу в коробке, наглухо замотанной пленкой

В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестные выбросили на мороз девять щенков. Чтобы малыши не могли выбраться из коробки, ее плотно замотали пленкой.

Очередной шокирующий случай жестокого обращения с животными произошел в минувшие выходные. Щенков на улице обнаружила местная жительница.

«Неизвестные выкинули щенят в двух коробках, замотав их скотчем. Самое интересное, про свое удобство не забыли, даже ручки к коробкам сделали. Щенков оказалось девять штук», - написала она в социальной сети.

О своей находке спасительница рассказала волонтерам движения «ХОЧУ ДОМОЙ» Магнитогорск».

«Скорее всего щенки из разных пометов. Парочка совсем лысенькие. Сейчас они все на улице, как смогли - так укутали их, покормили, но, честно сказать, им там совсем не супер. В теплое место на данный момент взять нет возможности. Пожалуйста, может, хоть по несколько малышей кто-то сможет взять на передержку», - написала в соцсети волонтер Анастасия Кузьмина.

Щенки сейчас находятся в утепленном гараже. Четверым из них уже удалось найти хозяев.