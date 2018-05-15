В Магнитогорске следователи выясняют, кто отрезал собаке уши

В Магнитогорске (Челябинская область) после того, как в мусорном баке была найдена избитая собака с отрезанными ушами, возбудили уголовное дело. Следователи ищут виновных, чтобы привлечь их к ответственности.

Заявление в полицию написал один из волонтеров общественной организации «Зоосити». Уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными».

«Произведен осмотр места, где была найдена собака. Установлен свидетель. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщил оперативный дежурный регионального полицейского главка.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», об этой ужасной истории стало известно на прошлой неделе. Собака была найдена в мусорном баке, она были сильно избита, у нее были отрезаны уши.

Неравнодушные жители Магнитогорска забрали собаку с помойки и передали волонтерам.

«Собака сейчас чувствует себя нормально, она находится на передержке. Будем надеяться, что виновные в таком зверском отношении к животным понесут ответственность», - рассказала председатель общественной организации Магнитогорска «Зоосити» Мария Семенова.

Известно, что волонтеры хотят найти пострадавшей собаке нового, заботливого хозяина.