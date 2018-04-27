В Магнитогорске случился ночной пожар в торговом центре

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня ночью, 27-го апреля, случился пожар в торговом центре «Радуга вкуса». Пострадавших нет.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о загорании входной группы торгового центра поступило пожарным в 3.42. Уже спустя три минуты огнеборцы были на месте. Очаг возгорания они локализовали в 4.05, открытое горение ликвидировали в 4.27. Ликвидация последствий пожара заняла еще 51 минуту – люди и техника работали на месте происшествия до 5.18.

Всего магнитогорскую «Радугу вкуса» тушили 32 человека и девять единиц техники.

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