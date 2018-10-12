В Магнитогорске сотрудники ГИБДД преследовали пьяного за рулем

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники ГИБДД преследорвали пьяного лихача. Уходя от преследования, гонщик протаранил несколько машин и едва не сбил беременную женщину.

Жители Магнитогорска вечером, 11 октября, стали свидетелями гонки за автомобилем «Киа Рио», который не остановился на требование сотрудника ДПС.

Улицы Дружбы, Суворова, Карла Маркса, Ленина – водитель иномарки, уходя от погони, колесил по всему городу. Пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, он задел несколько припаркованных машин и едва не покалечил людей.

«На Гагарина чуть женщину беременную не сбили, на встречной полосе мы с ним лоб в лоб чуть не столкнулись», - написал в социальной сети свидетель погони Антон Наследов.

«Он нас чуть не сбил, во дворе на Карла Маркса, еле успели отбежать на газон», - написала пользователь сети с ником Alinka Malinka.

Лихача дорожным стражам порядка удалось задержать на улице Суворова. Он заехал в тупик. В машине, кроме водителя, были два пассажира.

«Задержали водителя, 1997 года рождения. Он имел характерные признаки алкогольного опьянения. Возбуждены два административных дела по статьям «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Автомобиль отправлен на спецстоянку», - сообщил инспектор управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Александр Курынкин.

Органами дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Лихачу грозит до двух лет лишения свободы.